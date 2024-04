Supernatural | i due protagonisti vogliono una reunion della serie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per i Fan dic’è una notizia che vi scalderà il cuore: iJared Padalecki e Jensen Ackles, dopo la bellezza di 15 stagioni e di 327 episodi, vorrebbero di nuovo indossare i panni dei cacciatori di creature soprannaturali Sam e Dean Winchester. L’attore Padalecki, in un’intervista per Collider, ha ribadito più volte quanto ci terrebbe a continuare a raccontare le avventure paranormali dei due fratelli: “Non è che non ho considerato seriamente la possibilità di realizzare una, la mia risposta è sì. Si tratta delle tempistiche,disponibilità“. Il cast di, fonte: The CWLa star diha anche sottolineato l’importanza di fare le cose nel modo giusto, e che quindi, come tutte le cose fatte bene, ci vorrà del tempo, la ...