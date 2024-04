Supergirl | Craig Gillespie potrebbe essere il regista del film

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilaustralianooccuparsi del, il progetto della DC con star Milly Alcock.aver trovato il suosarebbe infatti impegnato nelle trattative con Warner Bros DC Studios. Il progetto dovrebbediretto negli ultimi mesi del 2024, al termine delle riprese di Superman, il progetto scritto e diretto da James Gunn. I dettagli deldella DC La protagonista di: Woman of Tomorrow sarà Milly Alcock, recentemente protagonista di House of the Dragon. L'attrice dovrebbe apparire proprio in Superman, in arrivo l'11 luglio 2025 nelle sale americane. James Gunn e ...

Craig Gillespie , regista di Crudelia e I Tonya, è in trattative per dirigere Supergirl per i DC Studios della Warner Bros. Il piano prevede che la DC giri il film per il quarto trimestre dopo aver ... (cinemaserietv)

Cruella's Craig Gillespie May Be Taking on DC's Supergirl - Supergirl may now have its director in Craig Gillespie, whose filmography includes Disney villain prequel Cruella, sports mockumentary I, Tonya, and the 2011 Fright Night remake. Deadline broke the ...gizmodo

Supergirl, svelato il nome del regista! Ha diretto un grande successo di Margot Robbie! - Nonostante le voci che volevano Matthew Vaugh alla regia di Supergirl: Woman of Tomorrow, infatti, in queste ore hanno trovato conferme le indiscrezioni che vogliono Craig Gillespie seduto dietro la ...cinema.everyeye

DC's Supergirl Movie Might Have Found A Director - DC's upcoming superhero movie Supergirl may have found a director. Deadline reports that Cruella and I, Tonya director Craig Gillespie is in talks to direct Supergirl.gamespot