(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il 4 aprile scade la possibilità di comunicare le opzioni di cessione e sconto: in ballo 40 miliardi di investimenti ma non sono ammessi errori

Per il Super bonus e gli altri bonus edilizi , il 4 aprile è l'ultimo giorno per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nel 2023. Chi non lo fa perderà il diritto di utilizzare ... (fanpage)

È caos Superbonus, il Governo decide per lo stop - Quando il Governo Draghi, intimorito dalle proporzioni non preventivabili della misura agevolativa del Superbonus, ha deciso per la prima stretta, l’intero settore ha iniziato a collassare su se ...tarantobuonasera

Superbonus, ultima volata per evitare il taglio. Niente appello per chi sbaglia - Il 4 aprile scade la possibilità di comunicare le opzioni di cessione e sconto: in ballo 40 miliardi di investimenti ma non sono ammessi errori ...ilsole24ore

Bonus barriere architettoniche: quel che resta dopo il D.L. n. 39/2024 - Gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche restano agevolabili con tre bonus alternativi, di cui uno è concesso anche alle imprese. Difficoltà per le cessioni ...lavoripubblici