Superbonus | è quasi finita | chi può avere la cessione del credito entro il 4 aprile

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempi stretti, strettissimi. L'ultimo decreto del governo Meloni sul, con la cancellazione dello sconto in fattura e ladei crediti edilizi, è operativo. E ora è corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri previsti dalla legge...

Def, governo al lavoro: conti sotto controllo con stop al Superbonus - Il governo intende tenere il deficit e debito sotto controllo, nonostante il rischio che si aggravi l'onere del Superbonus, attualmente di quasi 140 miliardi. La stima di disavanzo nel quadro ...adnkronos

Superbonus, Confindustria e rete elettrica Ue: ecco cosa c’è sui giornali di oggi - Domani è l’ultimo giorno per comunicare al fisco lo sconto in fattura o la cessione del credito sui lavori 2023 per il Superbonus 110%. Ma è anche giorno di voto per la scelta del nuovo presidente di ...energiaoltre

Def, governo al lavoro: conti sotto controllo con lo stop al Superbonus - Palazzo Chigi punta ora all'attuazione del Pnrr e alla domanda interna ed estera per sostenere il prodotto interno lordo ...calabria7