Sui treni in base al censo sociale Così la gente scappa dalle 5 Terre

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La polemica sul caro prezzi viaggia spedita anche sui binari della politica. "Mai come in questa occasione cittadini, associazioni e imprenditori delle Cinquesono unanimi nel rigettare un provvedimento imposto in maniera unilaterale senza possibilità sedersi ad un tavolo per discuterne e presentare le proprie legittime preoccupazioni – sbotta il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia – Secondo me è immorale che si possa precludere la libera circolazione sul trasporto pubblico locale inaldelle persone. A Pasqua e Pasquetta sono arrivate famiglie dicendo che non verranno più alle Cinqueperché non possono permettersi di spendere 30, 40 o 50 euro per il treno", dice commentando le proteste di abitanti e commercianti contro i rincari dei biglietti del treno. Poi un accenno alla protesta inscenata ...