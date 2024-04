Su Tvrs In diretta tv il match di Castelfidardo con i biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sarà trasmessa insula partita didove sarà di scena la Maceratese per undi fondamentale importanza in chiave playoff. A partire dalle 16 si potrà seguire la formazione biancorossa allenata da Pieralvise Ruani (foto) che per l’occasione non potrà contare sugli squalificati Gagliardini, Strano, Mancini e Luciani. La partita potrà essere seguita sul canale 13 e si avvarrà anche di un commento tecnico effettuato da un membro dell’Assoallenatori. Il giorno prima sarà invece trasmessa alle 16 la gara Vismara-Fabriano Cerreto, valida per il girone A del campionato di Promozione.