Stupro di gruppo a Palermo | vittima minacciata per ritrattare

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sequestrata edi morte con un coltello perché ritirasse la denuncia per. È quanto accaduto la scorsa notte a Asia Vitale, la 19enne stuprata da sette ragazzi la scorsa estate al Foro Italico di. La ragazza era con il fidanzato a Ballarò quando è stata avvicinata da un giovane, sotto inchiesta per una precedente violenza, e dalla madre di lui. I due fidanzati sono stati separati a forza e la 19enne sarebbe stata trascinata in casa loro per costringerla a. Ma il fidanzato ha allarmato i carabinieri. Madre e figlio sono stati trattenuti per ore in caserma e l'indagine è ancora aperta.