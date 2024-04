(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unosvolto daResearch, il Centro di Ricerca con sede a Losanna in Svizzera, assieme alla National University of Singapore Sleep Center, ha dato vita ad una eccezionale. Una specifica miscela bioattiva contenente diversi componenti in grado di migliorare il livello di sonnolenza naturale, la qualità del sonno e l’umore al risveglio.

'Prima Comunicazione' è in edicola e disponibile in digitale: Su cui Giovannini ha chiesto pareri e giudizi a specialisti come Corrado Carrubba, dello studio ... nomi come Barilla, Ferrero, Bolton, Nestlé, Bauli, Mondelez, Lactalis, Perfetti, Branca, Lindt, ...

"Who is going to raise the questions The questions are designed in Taiwan" Taiwan design showcased at Milan Design Week: ... Nespresso Branch, YSTUDIO, SJ Furniture LAB, s2studio, Green Footprint Int'l Co., Ltd, Dot Design Co.,Ltd., UKL Enterprise Co., Ltd., Good Form, JC Architecture, Kobe Leather, Studio Kiichi, Taiwan ...