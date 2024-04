“Stringe la mano troppo forte” | due ispettrici del lavoro mandano imprenditore a processo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr – Occhio a dare una stretta diritenuta “”, potreste essere denunciati. Per lo meno se di fronte doveste trovarvi persone come le duedelle quali, per un presunto “fatto” avvenuto nel 2016 in Lombardia, hanno denunciato unreo, successivamente a un’ispezione, di aver stretto loro lain modo ritenuto eccessivo, come riporta Varese News. “Stretta di”: così lel’Una stretta diritenuta “” diventa magicamente “resistenza a pubblico ufficiale”. Una storia che ha del grottesco, per non dire del tragicomico. Per ...