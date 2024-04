Strada crollata e motori persi | oltre 2 milioni di danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gli impianti per idelle presse andati dis, i muletti, le pale. E pure la. L’alluvione ha fattopernel maxi impianto di Hera a Voltana, che comprende la parte per la selezione e il recupero di carta, plastica e vetro e il biodigestore per l’organico e il verde. In questa zona, infatti, l’acqua ha superato il metro di altezza. "Solo per ripulire tutto sono serviti 30mila euro – spiega Fabio Gulmanelli, responsabile dell’impianto di selezione e recupero di Herambiente – e tra i 700mila e gli 800mila per i materiali allagati, rotti o disperché trascinati altrove". Al biodigestore isuperano di gran lunga il milione di euro: non è un caso che nelle sale di controllo delle ...