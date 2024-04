Storie di Serie A | Alessandro Alciato intervista Giovanni Carnevali #RadioSerieA

Serie A, finale da brividi: corsa Champions al cardiopalma - Il week-end di Pasqua ha certificato una Serie A chiusa in vetta per il discorso Scudetto ... In caso contrario, Allegri stabilirebbe l’infelice record di essere l’unico allenatore nella storia della ...footballnews24

Grande prova della squadra di Zeoli che ribalta ai supplementari la sconfitta dell’andata all’Euganeo. Decisivo all’ultimo minuto Costantino - Grande prova della squadra di Zeoli che ribalta ai supplementari la sconfitta dell’andata all’Euganeo. Decisivo all’ultimo minuto Costantino ...gazzetta

Coppa Italia Serie C. Catania-Padova 4-2, grande successo degli etnei - Il Catania, dunque, vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di Serie C, giunta alla 51’ edizione. Pronti via e Bortolussi mette dentro dopo un’azione partita da destra da Liguori e ...grandangoloagrigento