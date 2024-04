Stoltenberg | da Nato serve aiuto militare “prevedibile” a Kiev

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Dobbiamo modificare le dinamiche del nostro sostegno" e garantire "all`Ucraina un`assistenza di sicurezza affidabile ea lungo termine, in modo da fare meno affidamento sui contributi volontari e più sugli impegni della, meno sulle offerte a breve termine e più sugli impegni pluriennali". Lo ha dichiarato a Bruxelles il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens, che ha ribadito sicuro: "L`Ucraina diventerà membro della.Questione è quando, non se".Sull'ordine del giornoha confermato che è in discussione un piano pluriennale: la stampa lo ha già definito "a prova di Trump", ovvero un meccanismo per bypassare le criticità che un ritorno alla presidenza Usa del leader dei repubblicani americani costituirebbe. "I ministri - ha detto - discuteranno di ...