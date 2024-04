Stellar Blade deve ancora uscire | ma Shift Up sta già assumendo per il prossimo gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 aprile 2024)sta facendo parlare di sé in questi giorni grazie alla demo rilasciata sul PlayStation Store. Da tempo, però, le speranze e le attenzioni dei fan PlayStation sono rivolte all’esclusiva su cui potranno mettere le mani dal 26 aprile e che ha il duro compito di dare un senso alla line-up della console Sony per il 2024, o almeno per la prima metà dell’anno. Interessante notare come in questo clima di attesa lo studio di sviluppo-Up sia abbastanza sereno da pensare al futuro. Come riporta anche Gaming Bolt, infatti, sul sito dello studio sono comparsi diversi annunci lavorativi che puntano all’assunzione di personale per un nuovo progetto nonannunciato. Anche se siamo nelle fasi preliminari, considerato che...