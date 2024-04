Stefano Cherchi è morto Ippica in lutto per la scomparsa della giovane promessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sassari, 3 aprile 2024 - Non ce l'ha fattafantino sardodell'italiana. Il 23enne sassarese, originario di Mores, aveva avuto un grave incidente lo scorso 20 marzo durante una gara di trotto all'ippodromo Thoroughbred Park in Australia.era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Canberra con gravi lesioni alla testa., un talento puro, era in sella a Hasime quando è rimasto vittima di una terribile caduta. Purtroppo dopo due settimane dall'incidente, la stella emergente dell'internazionale è deceduta alle 12.30 australiane di oggi, ha annunciato su X la NSW Jockeys Association che sostiene i fantini e gli apprendisti del NSW. Il fantino sardo a 16 anni si era ...