Stefano Cherchi è morto a 23 anni in Australia dopo 13 giorni di coma | il fantino era caduto in gara

(Di mercoledì 3 aprile 2024)non ce l'ha fatta: ilsardo è13di, in seguito alle ferite alla testa e all'emorragia interna riportate in una caduta da cavallo durante una corsa di galoppo inera una promessa dell'ippica internazionale, aveva imparato il mestiere a 16in Inghilterra.

