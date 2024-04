Star Wars | Knights of the Old Republic Remake è “vivo e vegeto” | conferma Saber Interactive

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Suof the Oldaleggia un clima di mistero misto a pessimismo che richiede, di tanto in tanto, un aggiornamento sullo stato dei lavori da parte degli sviluppatori. Ancora una voltahato che il videogioco procede bene nelle stanze segrete dei suoi studi. Diof the Oldsi parla da anni, dapprima con l’entusiasmo seguito all’annuncio per il ritorno di un gioco apprezzatissimo, poi per le insistenti indiscrezioni secondo le quali il progetto sarebbe stato sull’orlo di essere cancellato. I silenzi prolungati da parte dei soggetti interessati non hanno fatto che aumentare la ...

Star Wars KOTOR Remake è morto Ma quando mai, è vivo e vegeto, dice Saber - Matt Karch, CEO di Saber Interactive, ha parlato di Star Wars Knights of the Old Republic Remake in una recente intervista concessa a IGN USA. Il gioco non è assolutamente stato cancellato e lo studio ...everyeye

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, il CEO di Saber aggiorna sullo sviluppo - Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo: il CEO di Saber Interactive ha aggiornato il pubblico sullo stato dei lavori del gioco.multiplayer

Saber conferma che Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in fase di sviluppo - Non abbiamo visto nulla da Star Wars: Knights of the Old Republic Remake da quando è stato annunciato tre anni fa. Abbastanza comprensibile, dato che sia i rapporti che i vaghi commenti di Embracer Gr ...gamereactor