Sta scuotendo la musica classica mentre affronta la malattia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Alice Sara Ott: Una Pianista che Sconfigge la Sclerosi Multipla La talentuosa pianista Alice Sara Ott, con un’audacia singolare, sta ridefinendo lala sclerosi multipla. A 35 anni, ha costruito una carriera eccezionale, abbracciando nuovi approccili e infrangendo convenzioni. Ott si distingue per la sua autenticità e il suo spirito innovativo. Ha suonato Chopin su pianoforti inusuali in Islanda e ha rivoluzionato la scenale con approcci non convenzionali, come esibirsi a piedi nudi per maggiore libertà. La Sfida della Sclerosi Multipla Nonostante la diagnosi di sclerosi multipla nel 2019, Ott è rimasta determinata a L'articolo proviene da News Nosh.