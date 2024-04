SPY x FAMILY CODE | White arriva al cinema | ecco una clip in anteprima!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment portano alil primo film di una delle serie più amate del panorama anime attuale, SPY x, presentato con unainI fan di SPY x, unitevi! Crunchyroll ha pubblicato un’emozionantedel film in uscita, SPY x, per celebrare l’inizio della prevendita dei biglietti. Preparatevi a ridere con la piccola Anya, la telepate più adorabile del mondo, in questa nuova avventura che la vedrà protagonista insieme ai suoi strampalati genitori adottivi, Loid e Yor. La trovate qua sotto! SPY xal ...