Sport in tv oggi mercoledì 3 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quest’, ci aspetta una lunga e intensa giornata dicon tantiin agenda dal mattino fino a tarda serata. Prosegue l’avventura del Team Retornaz ai Mondiali maschili di curling in Svizzera, con due sfide importanti alla Svezia e all’Olanda per continuare a lottare per la qualificazione alla fase finale a eliminazione diretta. In evidenza anche il tennis con molti italiani in campo tra gli ATP di Marrakech (Sonego, Berrettini, Fognini e Cobolli) e Houston (Darderi) ed il WTA 500 di Charleston (Cocciaretto contro Azarenka). Da monitorare anche Lucrezia Magistris (nella World Cup di Phuket) alla ricerca del pass olimpico nel sollevamento pesi categoria -59 kg e le Nazionali azzurre femminili di pallamano (con la Francia nelle qualificazioni agli Europei) e hockey su ...