Sport in tv mercoledì 3 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La giornata di oggi,, sarà ricca diivi. Proseguono gli Atp 250 su terra rossa di Marrakech, Estoril e Houston. Esordio in Portogallo per Lorenzo Musetti, che dopo il bye al primo turno affronta Borges al secondo. Semifinali d’andata di Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Atalanta alle 21.00. Tre partite di Premier League con Arsenal e Manchester City in campo, rispettivamente contro Luton (20.30) e Aston Villa (21.15). Proseguono i play off di Superlega con Milano-Perugia e Monza-Trento alle 20.30. PALINSESTOIN TV MERCOLEDI 3Face.

Chiesa e Vlahovic, Lazio in ginocchio: rivincita Juventus in Coppa Italia: Mercoledì si giocherà l'altra semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. La partita di ritorno a Roma tra la Lazio e la Juventus è in programma per il 23 aprile. Chiesa e Vlahovic lanciano ...

'Prima Comunicazione' è in edicola e disponibile in digitale: Il nuovo numero di 'Prima comunicazione' è in edicola da mercoledì 3 aprile a Milano e da giovedì 4 a Roma e nel resto d'Italia. Il mensile è disponibile da ... E adesso pure lo sport, con Matteo ...