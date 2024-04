(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le autorità finlandesi hanno spiegato che con meno di 15 anni non si è penalmente responsabili. Per questo motivo ilche ieri haun compagno di, suo coetaneo, e ne haaltri due in unaad Helsinki, nonin

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Finlandia nella città di Vantaa, la quarta più grande del Paese, non lontano dalla capitale Helsinki. Il tragico bilancio è di un ... (ilgiornaleditalia)

La Finlandia sotto choc. A 12 anni spara a scuola. Studente uccide un compagno - Aveva 12 anni da poco compiuti il bambino colpito a morte ieri in una scuola a nord di Helsinki. A premere il grilletto è un altro bambino, anche lui dodicenne. Altri due studenti, coetanei, sono ...quotidiano

Sparatoria in Finlandia, il 12enne che ha ucciso e ferito i compagni a scuola non andrà in carcere - La Sparatoria ha riportato alla mente ricordi di precedenti attentati in Finlandia. Nel 2007 un 18enne ha sparato in una scuola a Jokela uccidendo otto persone tra cui un preside, un’infermiera e sei ...fanpage

Finlandia: 12enne fredda un compagno di scuola, gravi altri 2 studenti - Un 12enne ha freddato un coetaneo a scuola, mentre altri due bambini versano in gravi condizioni. È avvenuto in Finlandia, dove il sospettato è stato arrestato, ma è sotto l'età imputabile.news.fidelityhouse.eu