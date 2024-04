Spagna | Rubiales atterrato a Madrid e subito prelevato dagli agenti dell’Uco

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luisha fatto il suo ritorno ine immediatamente è stato accolto allo sbarcodella Guardia Civile, che gli hanno comunicato i capi di imputazione nei suoi confronti.è salito con glia bordo di un furgone diretto presumibilmente al tribunale di Majadahonda (). A segnalarlo sono fonti di polizia citate dai media iberici., che è indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali nell’inchiesta che vede coinvolta la Federcalcio spagnola, si trovava da tempo in Repubblica Dominacana. SportFace.

