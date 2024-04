Spaccata fallita in piena notte | usano gli ombrelloni di un bar ma non sfondano il vetro blindato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Reggio Emilia, 3 aprile 2024 –staal negozio di complementi d'arredo Agave di via San Carlo 16, angolo piazza Fontanesi. I malviventi hanno usato glidel bar di fronte per cercare di sfondare il, ma non ci sono riusciti. "Stamattina all'apertura ho trovato glirovesciati e tutto sottosopra - racconta Martina Torelli, titolare del bar tabaccheria San Carlo -, poi mi sono accorta di quanto era successo". La residente del piano di sopra ha sentito il frastuono intorno alle 2.30, si è affacciata alle finestre e gli ha urlato di fermarsi, così sono scappati. I malviventi non sono riusciti a rubare nulla, ma è ingente il danno alla vetrata. Sul posto, stamattina, una Volante della polizia che, dopo l'allarme, ha raccolto le testimonianze ...