Sottil corre sull’esterno C’è Bonaventura al centro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Vincenzo Italiano sembra ormai aver fatto la sua scelta. Più nei fatti, che (per adesso) nelle parole. Il riferimento va alle competizioni da privilegiare rispetto al campionato, con la Coppa Italia che in tal senso - al pari della Conference - sembra ad oggi essere nella testa del tecnico uno degli obiettivi più caldi da portare in fondo a una stagione che può ancora regalare risvolti di gloria. Ecco perché per il match di stasera contro l’Atalanta, andata delle semifinali del torneo nazionale, l’allenatore pare pronto a gettare nella mischia tutti quegli elementi di rilievo che per scelta tecnica, forma fisica precaria o semplicemente per squalifica non sono potuti scendere in campo contro il Milan. A conti fatti, rispetto alla sfida con i rossoneri, potrebbero essere fino a sei i cambi rispetto all’undici titolare di sabato: più del 50% delle pedine (numero che arriva fino al ...