Sostenibili | responsabili | coinvolgenti | sono i Garda Trentino CleanUP Days 

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dal 25 al 28 aprile 2024 si terranno iDays, evento comunitario per ripulire e valorizzare la bellezza di un territorio che regala infinite possibilità per praticare sport outdoor e rilassarsi a contatto con la natura, dalle sponde a nord del Lago difino alle Dolomiti di Brenta. Nel, territorio dalle mille sfaccettature, le iniziative eco, a tutela dell’ambiente, si susseguono di anno in anno con importanti novità. In modo coerente con la sua vocazione verso uno stile di vita attivo, a stretto contatto con la natura, infatti, il territorio sostiene importanti misure per qualificarsi sempre più come destinazione green e smart. Tra laghi, montagne, storia e buona cucina, ha tanto da offrire ai residenti e agli ...