(Di mercoledì 3 aprile 2024) Donaldin sei su settein, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden. E' quanto emerge da undel Wall Street Journal. Il tycoon guida con un margine da 2 a 8 punti in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina, con o senza candidati indipendenti o di partiti terzi. Il presidente è in vantaggio di 3 punti solo in Wisconsin in una corsa con più candidati, mentre in un duello conè testa a testa.

Sondaggio Wsj, 'Trump avanti in 6 su 7 Stati in bilico' - Donald Trump è avanti in sei su sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden. E' quanto emerge da un Sondaggio del Wa ...ansa

Usa, Trump in vantaggio su Biden in 6 Stati in bilico su 7 - Il Sondaggio del Wsj Il Sondaggio, condotto dal 17 al 24 marzo, ha coinvolto 4.200 elettori raggiunti per telefono e via SMS - 600 elettori in ciascuno dei sette Stati. Il margine di errore era di più ...ilsole24ore

Quando dimezzare lo stipendio (e il lavoro) è il segreto per vivere più felici - Secondo un Sondaggio della società finanziaria Prudential Financial ... Vivere – meglio – con meno Ma come la mettiamo con i conti da pagare a fine mese A quanto riferisce il WSJ quando i clienti ...repubblica