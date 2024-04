Sollevamento pesi | Lucrezia Magistris non si migliora nella World Cup a Phuket Pass olimpico appeso a un filo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non arrivano buone notizie in chiave azzurra al termine della quarta giornata di gara dellaCup di(in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi la categoria protagonista era la -59 kg femminile, in cuiandava a caccia di una buona misura per attaccare la top10 del ranking a cinque cerchi. Purtroppo la 24enne pavese non è riuscita a ritoccare il suo record italiano di totale stabilito lo scorso dicembre a Doha con 217 kg, ottenendo due sole alzate valide e chiudendo la competizione odierna in 14ma piazza assoluta con 214 kg (99+115). La nostra portacolori ha fallito il tentativo di primato nazionale nello strappo a 103 kg, eguagliando poi ...