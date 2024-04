Soffolta di Fregene | Catini | “Questione già discussa in Aula consiliare”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fiumicino, 3 aprile 2024 – “Trasparenza e chiarezza sono sicuramente due elementi che contraddistinguono il modo di operare di questa Amministrazione e del sindaco Mario Baccini che non ha esitato, durante la seduta di Consiglio comunale, tenutasi il 20 marzo del 2024, ed esporre a che punto fossero i lavori di intervento a(Clicca qui per vedere l’intervento del Sindaco), per realizzare lae mettere in sicurezza la costa, dichiarando: ‘Gli uffici stanno valutando se possiamo tecnicamente affidare i lavori alla ditta che li sta già eseguendo. Ho ragione di credere che il lavoro si terminerà nel più breve tempo possibile e verrà realizzata lache chiuderà la vasca di fronte agli stabilimenti'”. A parlare in un comunicato stampa è il consigliere comunale Massimiliano, delegato dal Sindaco ...