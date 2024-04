(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unadi circa 65 anni che, politraumatizzata, necessitava urgentemente di essere trasportata dall’isola diall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stata trasferita con un elicottero HH-139B dell’85esimo Centro Sar di Pratica di Mare. L’intervento, effettuato nella serata del lunedì dell’Angelo sulla tratta-Latina, in condizioni di visibilità ridotta, è stato realizzato con un elicottero Hh-139B dell’85esimo Centro Sar di Pratica di Mare. La richiesta è arrivata, nel giorno festivo del lunedì dell’Angelo, dalla prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (Rcc) deloperazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore dei cittadini in difficoltà. Il Coa svolge innumerevoli salvataggi nel corso dell’anno. ...

Era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da una moto, ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente sull'asfalto. Una donna di 67 anni è ricoverata in gravissime condizioni ... (ilgiorno)

Nel pomeriggio di oggi venerdì 8 marzo ad Arese, in provincia di Milano, una Donna era in sella alla sua bici quando è stata investita da una moto : è stata trasportata in ospedale in codice ... (fanpage)

Soccorsa una donna sull’isola di Ponza grazie al comando Coa - Una donna politraumatizzata di 65 anni è stata trasportata d'urgenza da Ponza a Latina con un elicottero HH-139B del Centro Sar di Pratica di Mare. L'intervento è avvenuto in condizioni di visibilità ...ilrestodelcarlino

Il bus deve fare una brusca frenata: il controllore cade e si ferisce - Un controllore di autobus ha riportato un trauma toracico dopo una frenata improvvisa a causa del traffico. È stato soccorso e classificato con codice di media gravità.ilrestodelcarlino

Prende il vicino a bastonate: "Chi non muore si rivede". Condannato per lesioni gravi - Un anno e dieci mesi a un 57enne che a Torrette avrebbe atteso il rivale in garage per aggredirlo. La fuga in scooter mentre la vittima chiedeva aiuto e veniva Soccorsa da un’ambulanza.msn