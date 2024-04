Sisma Taiwan | sale a nove il numero delle vittime

Fuzhou, 03 apr – (Xinhua) – Il terremoto di magnitudo 7,3 che oggi ha colpito la zona di mare vicino a Hualien, a Taiwan , in Cina , ha causato ritardi diffusi nei treni e alcune cancellazioni nelle ... (romadailynews)

Il ponte che oscilla in modo pauroso, la scossa ripresa nella metropolitana e una sorta di tsunami nella piscina . Ecco alcuni dei video più impressionanti pubblicati sui social dopo il violento ... (liberoquotidiano)

A causa del terremoto, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) , il più grande produttore mondiale di chip avanzati, ha fermato i macchinari per la produzione di chip ed ha evacuato il ... (quotidiano)