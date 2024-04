Sisma Taiwan | intrappolati 70 minatori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 15.50 Le autorità diriferiscono che 70sono rimastiin due miniere di carbone, in seguito al terremoto di magnitudo 7.4 che ha scosso l'isola. Le miniere sono nella contea di Hualien, luogo dell'epicentro. In una sonoin 64, nell'altra in 6. Finora, le vittime accertate delsono 9. I feriti 821.