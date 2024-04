(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le autoritàesi hanno riferito che 70 minatori sono rimastiin duedia seguito del potente terremoto che ha scosso l'isola questa mattina. Lo ha riferito l'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco disecondo cui i lavoratori sono bloccati in duenella contea di Hualien, luogo dell'epicentro: nella prima sonoin 64, nella seconda in sei.

Il ponte che oscilla in modo pauroso, la scossa ripresa nella metropolitana e una sorta di tsunami nella piscina . Ecco alcuni dei video più impressionanti pubblicati sui social dopo il violento ... (liberoquotidiano)

Fuzhou, 03 apr – (Xinhua) – Il terremoto di magnitudo 7,3 che oggi ha colpito la zona di mare vicino a Hualien, a Taiwan , in Cina , ha causato ritardi diffusi nei treni e alcune cancellazioni nelle ... (romadailynews)

Montenegro, scossa di terremoto di magnitudo 4.7 a con la Bosnia-Erzegovina: non ci sono danni - Già nella giornata di ieri si è registrata una scossa di simile potenza. Il Sisma a Taiwan Non si tratta dell’unico terremoto di oggi. A Taiwan c’è stato un Sisma molto violento di magnitudo 7.4: ...tag24

Terremoto a Taiwan, il dramma degli ‘intrappolati’ - ROMA-Nove persone sono morte, in base all’ultimo bilancio disponibile, e 821 sono rimaste ferite in seguito a un violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la costa orientale di Taiwan. Il ...livesicilia

Sisma Taiwan, in 70 intrappolati in due miniere di carbone - Le autorità Taiwanesi hanno riferito che 70 minatori sono rimasti intrappolati in due miniere di carbone a seguito del potente terremoto che ha scosso l'isola questa mattina. (ANSA) ...ansa