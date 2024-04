Sisma L' Aquila | arrivano stranieri | comprano case anche nei paesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Dopo il terremoto e con la ricostruzione partitanel cratere del, neidell'no sono arrivati tanti, soprattutto inglesi ed americani, che hanno scoperto le meraviglie delle nostre zone, ed acquistato immobili. Gli esempi più eclatanti sono a Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, quest'ultimo già noto ed appetibile prima della tragedia, dovehanno comprato interi borghi, operazioni non tutte fatte per fini commerciali". Così Michele Armenia, imprenditore nel campo dell'immobiliare, alla vigilia del 15esimo anniversario del terremoto dell'del 6 aprile 2009. Nel maggio del 2009 Armenia per primo rientrò nella sua casa per dare un esempio di resilienza e per invitare i concittadini a non andare via. "Non c'è dubbio ...