(Di mercoledì 3 aprile 2024) Simone Vagnozzi, sguardo fiero e tono gentile, ogni giorno deve guidare una fuoriserie. Di più, un bolide imprendibile. Si parla di tennis, in realtà, ma la metafora è calzante,dal febbraio 2022 è lui l’allenatore di. Affiancato, tre mesi più tardi, da Darren Cahill. Vagnozzi, a Miami è arrivato l’ormai ennesimo trionfo di, con lo storico approdo alla seconda posizione Atp. Lei stavolta non era presente al torneo, ma avrà festeggiato adeguatamente… "Magari deludo le aspettative, ma devo dire che non abbiamo fatto più di tanto. Non siamo grandi ‘festeggiatori’.e chi di noi era con lui in America (Vagnozzi parla sempre al plurale, quando spiega il fenomeno, ndr) si saranno fatti una birra. Noi in Italia siamo andati a letto. Devo dire che ...

“Non sono per niente geloso di Jannik, anzi, lo considero una benedizione. Per tutto quello che rappresenta anche al di fuori del campo, dico solo una cosa: godiamocelo. Gli italiani sono un popolo ... (sportface)

Sinner non si ferma più. "Puntare al numero 1. È ovvio, ma Jannik cresce perché non ci pensa» - Simone Vagnozzi, sguardo fiero e tono gentile, ogni giorno deve guidare una fuoriserie. Di più, un bolide imprendibile. Si parla di tennis, in realtà, ma la metafora è calzante, perché dal febbraio 20 ...msn

Miami, Pietrangeli: “Sinner imbattibile, è già numero uno al mondo. Gli altri possono fare una bella partita, ma non vincono” - Pietrangeli commenta a Tag24 Jannik Sinner conquista anche Miami e continua a far sognare tutti gli appassionati di tennis. Contro Dimitrov porta a casa il trofeo in 2 set grazie a un match senza ...tag24

Sassoli de Bianchi: "Bologna come Sinner. Ed è boom di spettatori per le partite in tv" - L’imprenditore e presidente dell’Upa è un abbonato al Dall’Ara dal 1963: "La società di Saputo è un modello di serietà, come il campione di tennis" ...ilrestodelcarlino