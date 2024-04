Sinner non cancella Berrettini | l’erba del vicino è sempre più verde

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 aprile 2024), questo è l’unico record che il suo colleganon ha ancora battuto: non ci è riuscito neanche stavolta. I biglietti degli Internazionali d’Italia stanno andando a ruba. Stesso discorso per quelli delle Finals 2024, che si giocheranno ancora una volta a Torino. Merito di Jannik, naturalmente, del suo appeal e del suo talento. Roba che tutti sognano di poterlo vedere giocare dal vivo, che quando ti ricapita di avere un torneo così prestigioso a due passi da casa? Matteo(LaPresse) – ilveggente.itNon v’è dubbio, insomma, sul fatto che il tennista di San Candido influenzi in maniera ormai determinante il tennis e tutte le variabili che ruotano attorno ad esso. E lo dimostrano, nel caso ci fosse bisogno di ulteriori prove a supporto di questa tesi, i dati relativi agli ascolti dell’ultima ...