Sinner nascosto da ombrelloni per girare uno spot | si blocca il lungomare | “Doveva restare segreto”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Jannikdopo il trionfo di Miami e prima di spostarsi a Montecarlo per il primo torneo sulla terra rossa si è dedicato alla registrazione di uno sport, in gran segreto, a Sanremo. Qualcosa però è andato storto.

Sinner a Ospedaletti per girare uno spot - Il neo numero due al mondo di tennis Jannik Sinner è comparso stamani al Tennis Club di Ospedaletti per girare uno spot pubblicitario. (ANSA) ...ansa

Sinner al Tennis Club di Ospedaletti per girare uno spot - L'impianto sportivo è stato letteralmente blindato per l'occasione, tanto che gli spostamenti dell'atleta vengono nascosti da ombrelloni e coperte perché lo sponsor non vuole anticipazioni. Sinner, ...rainews

Jannik Sinner non si nasconde sulla rivalità con Carlos Alcaraz - Il bilancio dei match fra i due giovani campioni è di quattro vittorie ciascuno: a Monte Carlo possibile nuovo incrocio.sportal