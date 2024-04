Sinner | il campione che cambia la storia d' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La corsa verso il tetto del mondo riprenderà nella stagione sulla terra rossa: da Montecarlo a Parigi, passando per Roma. E se dovesse andare male, ci sarà sempre modo e spazio di provarci a Wimbledon o, comunque, in futuro perché la certezza è che lad'amore tra Jannike la leggenda del tennis è solo agli inizi. Non è unicamente una questione anagrafica. Il fenomeno azzurro sta riscrivendo a colpi di vittorie alcune dei primati che parevano intoccabili, tanto da essere accostato ai grandissimi come il primo Federer. Tutto da confermare e dimostrare, ma intanto l'si è scoperta improvvisamente innamorata di questo ragazzotto dai capelli arancio di cui, meno di un anno fa, si parlava come di "caso nazionale" avendo preferito declinare una convocazione in Coppa Davis per preparare al meglio il finale di stagione. Il ...