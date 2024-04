Sinner al TG1 | “Non uso i social | sto bene così Contento del n 2 | ma il lavoro non smette mai”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Jannikha concluso come meglio non poteva la propria avventura nel Sunshine Double. Dopo aver raggiunto le semifinali a Indian Wells, l’altoatesino ha conquistato il titolo del Masters1000 di Miami ed èdiventato il n.2 del mondo, mai nessun italiano nella storia si era spinto a tanto. Unche ora può pensare concretamente a scalzare Novak Djokovic dalla vetta della graduatoria, ma tanto dipenderà dalle sue prestazioni sulla terra rossa. Intervistato da Marco Franzelli al TG1, il 22enne pusterese si è un po’ raccontato. “Ci sono stati tanti successi negli ultimi mesi e sonodi stare in questa posizione (n.2 del ranking, ndr), però ilnonmai“, le prime parole del classe 2001 del Bel Paese. Una modo di pensare rivolto sempre a quello che c’è da ...

