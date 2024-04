Sindacato medici Ssn | ' bene appello scienziati ma è crisi da 20 anni'

Medici . Senese: “Le riunioni in sedi ASL violano le prerogative delle altre sigle sindacali, sono un atto unilaterale e si configurano come un’azione antisindacale messa in atto dalla parte ... (puntomagazine)

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - L' appello pubblicato oggi da 14 scienziati , tra i quali il Nobel Giorgio Parisi, che chiede più risorse per il Servizio sanitario nazionale in crisi perché ... (liberoquotidiano)

Carcere Rossano: prima la rissa nel penitenziario, poi il caos in ospedale. Detenuto manda in tilt il pronto soccorso - Carcere Rossano: prima la rissa nel penitenziario, poi il caos in ospedale. Detenuto manda in tilt il pronto soccorso Un ...poliziapenitenziaria

Ugl: «E' ora di riconoscere la professionalità di chi è impegnato al 118» - Il servizio 118 celebra il suo 32º anniversario, il Sindacato chiede sia riconosciuta la professionalità a coloro che sono impegnati nei soccorsi ...padovaoggi

medici, sbloccate le assunzioni: "E servono infermieri a partita iva" - Carenza di medici ed infermieri nella sanità pubblica: un nodo che l’Asl Toscana centro punta a risolvere con gli strumenti messi a disposizione dalla Regione. E così sul fronte medico sono stati atti ...lanazione