Si impicca in carcere a 32 anni | era stato arrestato per furto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ancora suicidi in. Dopo una prima notte trascorsa in, durante la seconda dietro le sbarre si è tolto la vita, a Uta. Aveva 32ed erafermato dalla polizia a Cagliari mentre si trovava alla guida di un'auto. Aveva provato a scappare a piedi, addosso aveva documenti...

Ancora un suicidio in carcere , il Terzo nel giro di 24 ore e solo l’ultimo caso di un trend che ha visto nelle scorse settimane lanciare un allarme sul fenomeno e portare all’audizione che in ... (ilfattoquotidiano)

Giovane detenuto morto impiccato nel carcere di Castrogno a Teramo : trovato in bagno , si è suicidato nel giorno del suo ventunesimo compleanno (notizie.virgilio)

Un altro suicidio in cella: a Uta si impicca un recluso di 32 anni - Lo rivela il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria UILPA Gennarino De Fazio: dopo i 28 detenuti nel primo trimestre, la tragica conta del secondo riparte da Cagliari ...rainews