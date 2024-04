Si era finto morto ed era stato ritrovato naufrago nel mar Tirreno | Davide Pecorelli condannato a 4 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – Il tribunale di Puke, in Albania, haa 4, 49di San Giustino ( Perugia), imprenditore del settore beauty ed ex arbitro della sezione Aia di Arezzo, per incendio doloso, violazione dei confini nazionali albanesi da clandestino e ostacolo al raggiungimento della verità. Assolto per vilipendio di cadavere e truffa. La procura di Puke aveva chiesto otto. Il 49enne, come ripercorso in aula, è al centro di una vicenda complicata. In Albania si era dato percarbonizzato ma poi era ricomparso in Italia, come presuntonel mare, e raccontò una storia romanzesca di caccia ad un presunto tesoro in stile conte di Montecristo. Invece, stando a quanto ...