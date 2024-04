Si amputa un dito con la smerigliatrice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Infortunio domestico dalle gravi conseguenze per un 41enne di Travacò che si èto unusando unaa disco nel giardino di casa. È intervenuto l’elisoccorso, poco prima di mezzogiorno di lunedì, per trasportare il ferito al San Gerardo di Monza, ospedale specializzato nella Chirurgia plastica della mano. L’uomo non è in pericolo di vita ma le conseguenze saranno permanenti. In via Alighieri, oltre ai soccorsi sanitari sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto, escludendo responsabilità di altre persone. Mentre lavorava con latra le mani forse un “salto“ del disco gli ha fatto perdere la presa. Ed è bastato un istante perché l’affilato utensile tagliasse di netto ildel 41enne. Per il fortissimo ...