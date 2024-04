Sfiducia Salvini-Santanchè Lega e FdI salveranno ognuno il ministro dell’altro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le due mozioni diche oggi si votano alla Camera nei confronti della ministra al Turismo Danielae delalle Infrastrutture nonché vice presidente del Consiglio nonché leader dellaMatteodicono chiaramente una cosa: nessuno dei due si fida. Stamattina a Montecitorio si inizia con la discussione generale sulla ministra di Fratelli d’Italia indagata per truffa allo stato per aver usufruito da imprenditrice, con la sua società Visibilia, della Cassa Covid. La ministrasotto accusa per avere i soldi della Cassa Covid nella sua società Visibilia Lei continua a ostentare sfrontata sicumera, dopo avere trascorso le feste pasquali con un passaggio al Twiga (di cui formalmente non è più socia) con il fidato amico ...

Italia Viva annuncia che pur non avendo sottoscritto la mozione di sfiducia a Matteo Salvini , voterà a favore in Aula. Il discorso cambia, invece, per quella nei confronti di Daniela Santanché dove ... (fanpage)

In diretta d alla Camera , la discussione sulle mozioni di sfiducia per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e per la ministra del Turismo Daniela Santanchè L'articolo Salvini-Santanchè , governo ... (ilfattoquotidiano)

Salvini chiude con Putin: "L’accordo non vale più, lontani da Mosca" - Il governo si appresta a fronteggiare due cruciali mozioni di Sfiducia contro i ministri Matteo Salvini e Daniela Santanché, proposte dall'opposizione.news.fidelityhouse.eu

Camera, al via la discusione sulla mozione di Sfiducia a Santanché: la ministra non si presenta in Aula - È iniziata nell’Aula della Camera la discussione generale sulla mozione di Sfiducia presentata nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. L’assemblea è semideserta mentre si svolge l ...ilfattoquotidiano

L’opposizione si compatta sulla mozione di Sfiducia a Daniela Santanchè - In particolare, la Camera si esprimerà sulla ministra del Turismo subito dopo essersi pronunciata su un’altra mozione di Sfiducia già in calendario e già discussa in aula: quella a Matteo Salvini. La ...primaonline