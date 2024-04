Sfiducia Salvini e Santanchè | Crippa | “Noi siamo garantisti | deciderà Meloni”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si apre una settimana movimentata per il governo: oggi e domani infatti, si dovranno discutere e votare le due mozioni dinei confronti del vicepremier Matteoe della ministra del Turismo, Daniela. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti commenta: “Le opposizioni hanno presentato le mozioni dinei confronti L'articolo proviene da Il Difforme.

Una lunga giornata di lavori parlamentari, quella in cui le opposizioni tentanto il blitz contro Daniela Santanchè e Matteo Salvini , bersaglio di due mozioni di Sfiducia . E in serata ecco che viene ... (liberoquotidiano)

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – La Svp si asterrà sulla mozione di sfiducia nei confronti del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , anche se “non abbiamo apprezzato e non apprezziamo” le sue ... (calcioweb.eu)

Mozione Sfiducia, stasera voto su Salvini alla Camera - L'aula della Camera ha votato a favore della richiesta della maggioranza di inversione dell'ordine del giorno: si svolgeranno quindi stasera le dichiarazioni di voto ed il voto sulla mozione di ...adnkronos

Governo: Svp si asterrà su Sfiducia Salvini, 'ambigue sue affermazioni su Russia' - Roma, 3 apr. (Adnkronos) - La Svp si asterrà sulla mozione di Sfiducia nei confronti del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, anche se "non abbiamo apprezzato e non apprezziamo" le sue "affer ...lagazzettadelmezzogiorno

Montecitorio, centrodestra compatto contro la Sfiducia a Salvini per i rapporti con il partito di Putin - La mozione contro la ministra Santanchè per la presunta truffa ai danni dell’Inps sarà votata domani, pure in questo caso certa la bocciatura. Intanto Schlein ha visto Roberto Salis, c’è l’ipotesi del ...rtl