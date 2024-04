(Di mercoledì 3 aprile 2024) Promettono uno show "elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale" idi Intimo!, il tour che sbarca a teatro la loro ultima fatica discografica Elvis. Debutto venerdì al Lyrick di Assisi, per poi proseguire alla volta di altri undici palcoscenici tra cui quelli del Verdi di Firenze l’8 aprile, del Delle Muse di Ancona il 9, dell’EuropAuditorium di Bologna il 16, del Bonci di Cesena il 17 e degli Arcimboldi di Milano il 2 maggio. "Saràamarsi in un locale al buio" ammettono Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini. "baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette". E se lo scrivono sulla loro pagina Instagramfai a non credergli. Bianconi, cominciamo parlando del licenzioso "locale buio". "Le canzoni dell’ultimo album dei ...

Sexy come i Baustelle: "Siamo rock e sensuali" - Venerdì ad Assisi parte il tour nei teatri. Bianconi: "Vogliamo mettere l’accento sulla parte più morbida e misteriosa del nostro repertorio" ...quotidiano

Sex Crimes – Giochi pericolosi: la spiegazione del finale del film - Un approfondimento sul film Sex Crimes - Giochi pericolosi, interpretato da Neve Campbell, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.cinefilos

Diletta Leotta esplosiva in piscina con Aria in Sicilia - Diletta Leotta si tuffa in piscina per festeggiare la Pasqua.tgcom24.mediaset