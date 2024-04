Serie D Carpi | Rossini out col Progresso Ma lo score è il migliore del ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ventinove punti nelle 12 gare del girone di. Il, superata l’ultima sosta della stagione, arriva alla volata col Ravenna delle ultime 5 decisive giornate per la Lega Pro con il vento in poppa e il migliorda gennaio a oggi nel girone. Dopo il ko di Prato i biancorossi hanno messo insieme 11 risultati utili (9 vittorie e 2 pari) e hanno staccato tutti nel. Alle loro spalle a sorpresa c’è il Prato, che con 23 punti è quella che ha perso meno terreno in una classifica in cui c’è il Lentigione sul terzo gradino a quota 22. A -8 dai biancorossi hanno viaggiato Ravenna e Forlì, quarte appaiate delcon 21 punti, poi a 19 ci sono Aglianese e Imolese, mentre fra le pretendenti ai playoff quelle che hanno fatto peggio sono San Marino e Corticella, ferme a quota 17 punti ...