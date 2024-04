Serie C | il Rimini cala la manita contro l’Olbia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilvince in casain un match terminato 5-0. L’in, valido per il recupero della 33esima giornata del gruppo B, viene sbloccata al 15? con la rete di Lamesta, unica rete del primo tempo. Nella seconda metà, Morra sigla il 2-0 dal dischetto. Infine, il terzo giocatore ad andare a segno è Gorelli, che trova i pali avversari al 70?. Per il 4-0, Lamesta firma la doppietta al minuto 80? e infine è proprio Gorelli are laal 90?. Olbia prosegue così il proprio periodo difficile in fondo alla classifica, mentresi trova in decima piazza. SportFace.

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Fermana-Rimini , match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ... (sportface)

Durante domenica 31 marzo vanno in scena tre match validi per la Serie A2 di Basket maschile. Le partite, valide per la settima giornata della fase ad orologio della stagione 2023/2024, hanno visto ... (sportface)

Ecco le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Rimini-Olbia , match valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ... (sportface)

Serie C, l’Olbia crolla a Rimini: 5-0 - Rimini L’Olbia fallisce l’esame forse più importante della stagione e torna a casa con un pesante passivo, 5-0 il risultato finale, che se non sa ancora di condanna al declassamento in Serie D ci manc ...lanuovasardegna

Le Pagelle | Olbia, 5-0 e tutti a casa: a Rimini non si salva nessuno - Queste le nostre valutazioni sulla prestazione fornita dall’Olbia di Marco Gaburro in occasione del match perso per 5-0 sul campo del Rimini valevole per il recupero del turno numero 33 del girone B d ...msn

Olbia ko 5-0 a Rimini: ora restare in Serie c è molto dura - Al Romeo Neri i galluresi subiscono una brutta sconfitta, complice un gran gol di Lamesta al 15’ del primo tempo che poi passeggia sui bianchi ormai allo sbando La sconfitta per 5-0 nel recupero di ...calciocasteddu