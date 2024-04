Serie C | Alessandria e Brindisi deferite per mancati versamenti Inps e Irpef

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Due squadre del campionato diC rischiano grosso. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’(Girone A diC) e il(Girone C diC). Deferito anche il presidente del Cda e amministratore delegato dell’, Andrea Molinaro, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato pagamento da parte della Società SSFC Srl a favore di alcuni tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2024, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023”. ...

