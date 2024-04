Sergio D’Ottavi si taglia i capelli dopo il GF: il nuovo look - Nuovo look per Sergio D'Ottavi: l'ex concorrente del Grande Fratello si taglia i capelli e il risultato stupisce il web ...novella2000

Greta Rossetti convince Sergio D'Ottavi a cambiare look: «Non l'ha presa bene, abbiamo litigato ed è ripartito». Ma non è come sembra - Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembrano essere più affiatati che mai. Tra i due ex gieffini c'è sempre stato un grande feeling e i fan lo avevano notato fin da ...leggo

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi inseparabili dopo il Grande Fratello 2024/ Lei pubblica una foto e svela… - Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi inseparabili dopo il Grande Fratello 2024: lui la raggiunge a Milano e lei pubblica una foto che manda in delirio il web. Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: come ...ilsussidiario