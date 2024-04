Sentirsi stranieri in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ieri sulla Stampa ho letto l’intervista di Eleonora Camilli a una giovane donna, “quasi 19 anni”, che si chiama Shahd Eldakhmisy. (Leggo che il bel nome, Shahd, in arabo ha a che fare col miele, il nettare). E’ venuta in, coi suoi genitori egiziani, quando aveva due anni, dunque da quasi 17 anni, l’no è naturalmente la sua lingua – non parla l’arabo, peccato, nemmeno io lo parlo, peccato – e sta per concludere a pieni voti i suoi studi secondari prima di iscriversi a economia. La scuola (e immagino molte altre solenni istituzioni) la registra come alunna “straniera”. Oltre alla elegante naturalezza con la quale raccontava questa situazione grottesca, mi è piaciuta specialmente questa osservazione: “Ogni mio errore grammaticale era attribuito al mio essere straniera, anche se gli stessi errori li facevano anche i miei compagni ...